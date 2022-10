„Beste Lösung“: Riederer und Hennebichler bleiben

„Die beiden jungen Trainer sind sehr gut organisiert und gehen mit großem Engagement und Begeisterung an die Sache heran. Das war schlussendlich, neben den guten Ergebnissen, das ausschlaggebende Kriterium in unserer Entscheidungsfindung“, erläuterte Zinkel. Hennebichler ist 41 Jahre, Riederer zehn Jahre jünger. Beim Verein waren sie in der Vergangenheit schon in diversen Trainerfunktionen tätig. Ihnen zur Seite steht mit Simon Goigitzer noch ein Co-Trainer.