Martin Hinteregger: Warum Zagreb dennoch cool ist

Das Hinspiel letzte Woche dient als Gradmesser, nun heißt es, diese Leistung auswärts zu wiederholen. Daheim agiert Salzburg im Europacup eine Klasse besser als in der Fremde, wo in den letzten Jahren nicht immer gut performt wurde. Umso wichtiger wird es sein, dass die Defensive erneut so kompakt steht, am besten wieder kein Tor zulässt. Denn vorne sind die Burschen - das hat die heurige Königsliga gezeigt - immer für einen Treffer gut.