Pentz-Klub ärgert die Stars von Paris St. Germain

Stade de Reims ist am Samstag gegen Ligakrösus Paris St. Germain in der französischen Ligue 1 ungeschlagen geblieben. Der Arbeitgeber des nicht eingesetzten ÖFB-Teamtormanns Patrick Pentz erkämpfte sich im Spiel der 10. Runde gegen Kylian Mbappe und Co. ein torloses Remis.