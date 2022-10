Amazonas-Abholzung ist um 50 Prozent gestiegen

Gewaltige Zerstörungen unter Jair Bolsonaro

Dass in den vergangenen Wochen die Zahl von Bränden und Abholzungen im Amazonaswald zugenommen hat, führen Experten ebenfalls auf politische Faktoren - genauer: den aktuellen Wahlkampf im Land - zurück. Da Bolsonaro nach aktuellen Umfragen bei den Wahlen am 30. Oktober abgewählt werden könnte, würden Landwirte nun noch rasch neue Flächen für Vieh und Aussaat herrichten. Der derzeit in Umfragen führende Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat bereits angekündigt, die Abholzung auf null drücken zu wollen.