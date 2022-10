Mane „weinte, weil ich nach Österreich musste“

Vor dem Transfer in die Mozartstadt spielte der heute 30-Jährige für Metz in der französischen zweiten Liga. Dort fühlte er sich sehr heimisch, wie er nun im Interview mit „RMC Sport“ verriet: „Ich wollte unbedingt dort bleiben. Das war mein erster Profiklub. Ich erinnere mich, dass der österreichische Klub ein Angebot machte. Bernard Serin (damals Metz-Präsident, Anm.) entgegnete: ‘Wenn Ihr ihn wollt, müsst ihr vier Millionen Euro zahlen.‘ Er dachte nicht, dass ein Spieler aus der zweiten Liga so viel wert war.“