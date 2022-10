Beim Salzburg-Gegner ist die Mannschaft der Star

Der Kader der Mozartstädter (203 Millionen Euro) hat einen doppelt so hohen Wert wie jener von Dinamo (95 Millionen). Im Team des kroatischen Rekordchampions fehlen die ganz großen Namen, Führungsspieler wie Dominik Livakovic, Luka Ivanusec oder Mislav Orsic sind in Österreich vermutlich nur richtigen Fußball-Experten ein Begriff. In Zagreb ist die Mannschaft der Star!