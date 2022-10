Steiermark Schau 2023 im Zeichen der Artenvielfalt

Es sind brennende Fragen der Gegenwart, die man in der neuen Steiermark Schau, die am 29. April 2023 eröffnet wird, erörtern will: Die Schau, die auch heuer wieder von Universalmuseum Joanneum im Auftrag des Landes Steiermark durchgeführt wird, stellt die Erhaltung der Artenvielfalt sowie Maßnahmen gegen den Klimawandel in den Mittelpunkt.