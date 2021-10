Fast 100.000 Besucher bei der Steiermark Schau

Starke Nachfrage im September und Oktober

Was zu normalen Zeiten alles möglich gewesen wäre, zeigten erst die vergangenen beiden Monate. Und dennoch kam man auf weit mehr als 95.000 Besucher. Spitzenreiter waren das Kunsthaus (mehr als 38.000) und der Pavillon (gut 30.000 Besuchern), doch auch Museum für Geschichte (15.000) und Volkskundemuseum (mehr als 12.000) lockten die Menschen an. „Die Wertschöpfung liegt bei 8 Millionen Euro, da ist der Tourismus gar nicht mitgerechnet“ freut sich auch Wolfgang Muchitsch, Chef des Museum Joanneum. Und der hat nicht zuletzt auch in den regionalen Standorten eine beachtliche Rolle gespielt. Karl Lautner, der Bürgermeister von Bad Radkersburg, wo der Pavillon noch bis zum Sonntag steht, zeigte sich jedenfalls begeistert vom Erolg.