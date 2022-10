Kritik: Bus fährt zwei Minuten vor Unterrichtsende

Wenn die Schulglocke um 15.45 Uhr in der Mittelschule Gramatneusiedl im Bezirk Bruck an der Leitha läutet, können die Kinder den leeren Bus am Klassenfenster vorbeifahren sehen, kritisiert eine Mutter aus Mitterndorf an der Fischa. Denn der fährt um 15.43 Uhr weg, der nächste erst wieder um 16.23 Uhr. Mehrere erfolglose Bitten um Anpassung der Abfahrtzeit habe es beim Verkehrsverbund Ostregion (VOR) gegeben.