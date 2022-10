Superstar backstage: So trainiert und lebt Rakic

Er ist ein absoluter Weltstar, Österreichs Aushängeschild in der UFC: In seinem Video-Blog gewährt MMA-Fighter Aleksandar Rakic Einblicke in sein Leben als international gefragter Profi-Kampfsportler. Aktuell wegen eines Kreuzbandrisses noch rekonvaleszent, zeigt er in dieser Episode (im Video oben), wie er trainiert, was es mit seinem Home-Trainer auf sich hat, auf welche Veranstaltungen er geht und - tatsächlich - wie er sich als krone.tv-Co-Moderator bei der Bounce Fight Night schlug.