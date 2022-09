Sesko lässt Slowenien mit irrem Traumtor jubeln

Wahnsinn! Mit einem Traumtor hat Benjamin Sesko das slowenische Fußball-Nationalteam am Dienstag gegen Schweden in Führung gebracht. Dem Salzburg Stürmer war es in der 28. Minute nach einer Traum-Flanke von Petar Stojanovic gelungen, denn Ball volley ins lange Eck zu donnern - Schweden-Keeper Robin Olsen bleib chancenlos.