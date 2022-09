Mexikaner (73) nach Motorradsturz verletzt

Gegen 10.15 Uhr am Dienstag war eine 24-köpfige Gruppe mit ihren Motorrädern unterwegs. Unter ihnen ein 73-jähriger Mexikaner. Sie fuhren durch den Tunnel „Hohen Leitenlehnergalerie“ auf der Ötztalstraße B186 von Zwieselstein in Richtung Timmelsjoch. In diesem Tunnelportal kam der Mann in einer Linkskurve zu viel in die linke Schräglage - die Ursache ist noch völlig unklar.