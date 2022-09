Dieser Dortmund-Star wird in 3. Liga abgeschoben

Sein Debüt beim unterklassigen Team gab er am Donnerstag in einem Testspiel. Während Drittliga-Spieler in Deutschland im Durchschnitt rund 120.000 Euro jährlich verdienen, kassiert Schulz bei Dortmund fünf Millionen Euro. Der BVB, der 2019 25,5 Millionen Ablöse an Hoffenheim gezahlt hatte, versuchte bereits mehrfach, den Außenverteidiger loszuwerden, doch es fand sich kein Abnehmer.