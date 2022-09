Die einflussreichsten WM-Teilnehmer auf Instagram

Superstar Cristiano Ronaldo ist unter den voraussichtlichen Teilnehmern der Fußball-WM 2022 in Katar jener mit dem größten Einfluss auf Instagram. Zu diesem Schluss kommt das Marktforschungsunternehmen Nielsen. Das entsprechende Ranking, in dem die Follower-Anzahl, das Wachstum der Anhängerschaft, die Engagement-Rate und der durchschnittliche Markenwert pro Post berücksichtigt wurden, führt der Portugiese vor Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé (alle PSG) an.