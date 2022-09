Oscar Wilde: Sprache als Versteck & Rettungsanker

Mit seinen bissigen Bonmots gilt Oscar Wilde heute als Großmeister der Ästhetik, als König der Oberflächlichkeit. Und in keinem anderen seiner Stücke ist die Dichte an humorigen Zitaten für die Ewigkeit so groß wie in „Ernst sein ist alles oder Bunbury“. Mit zeitlosem Sprachwitz arbeitet er sich in der Komödie über zwei Männer, die vorgeben ein anderer zu sein, um ihren Leidenschaften nachgehen zu können, am engen Korsett der Konventionen im viktorianischen England ab.