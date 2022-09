Ein Jahr Stadionverbot bei Platzsturm oder Pyro

Zum Ende der Vorsaison im Mai hatte es mehrere Platzstürme gegeben. So waren Fans von Nottingham Forest aufs Feld gerannt, nachdem sich ihr Team für das Play-off-Finale um den Aufstieg in die Premier League qualifizierte. Einen Tag später stürmten Everton-Fans den Platz, nachdem ihr Klub den Klassenerhalt geschafft hatte. In beiden Fällen kam es zu Auseinandersetzungen mit Vertretern der gegnerischen Mannschaft.