Hund und Herrchen saßen in Wasserbecken fest

Am Dienstag gegen 16.50 Uhr stürzte der Hund des 71-jährigen Deutschen in das Becken des Kraftwerkes in Ebbs und kam dort nicht mehr heraus. Nachdem der Mann die Feuerwehr Ebbs alarmiert hatte, seilte er sich mit einem provisorischen Seil ins Becken ab. Damit wollte er versuchen, den im Wasser schwimmenden Hund zu bergen.