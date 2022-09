England-Star bangt wegen Schulterverletzung um WM!

Englands Fußball-Nationalspieler Kalvin Phillips bangt um seine WM-Teilnahme! Der Mittelfeldspieler von Meister Manchester City fehlt in der Nations League, weil er an der Schulter operiert werden muss, wie Trainer Pep Guardiola bestätigte. Für die Länderspiele gegen Italien und kommende Woche gegen Deutschland wurde Liverpools Kapitän Jordan Henderson nachnominiert, teilte der englische Verband am Dienstag mit.