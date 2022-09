Acht Personen bei Schlägerei in Lokal verletzt

In einem Nachtlokal in Innsbruck ging es in der Nacht auf Sonntag wild zur Sache: Laut Polizei gingen drei Gäste auf fünf Security-Mitarbeiter los, mitunter mit Eisenstangen. Mehrere Polizeistreifen mussten schließlich einschreiten, alle acht Beteiligten (17 bis 49 Jahre alt) wurden verletzt.