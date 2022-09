Hilfe, Sturm gehen die Stürmer aus!

Als Emanuel Emegha Freitag am Flughafen in Eindhoven Krone-Fotograf Sepp Pail über den Weg lief, konnte der Holländer schon wieder lächeln. Dabei war der Super-Neuzugang (schon vier Tore und zwei Assists) der große Pechvogel im De Kuip. Nach einem Bodycheck von Feyenoord-Legionär Trauner war er unglücklich auf der Schulter geknallt. Nach der Heimkehr ging’s gestern schnurstracks zu weiteren Untersuchungen. Danach atmete er und Sturm durch. Sportchef Andreas Schicker: „Eine Operation ist nicht nötig, die Bänder im Schultereckgelenk sind nicht so arg bedient. Aber wie lange er ausfällt, ist schwer abzuschätzen. Das hängt auch von den Schmerzen ab.“