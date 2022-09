Seiwald: „Das Beste, was ich je gesehen habe“

Über die Atmosphäre in London, wo die Fans deutlich näher am Spielfeldrand sitzen als hierzulande, meinte der siebenfache rot-weiß-rote Teamspieler begeistert: „Das war das Beste, was ich bisher im Fußball erlebt habe.“ Die besondere Stimmung hob auch Philipp Köhn hervor, der mit einer Wahnsinnsparade gegen Hakim Ziyech in der Schlussphase den Punkt für Salzburg festhielt. „Die war schon sehr speziell. Für mich war es eine Mega-Erfahrung, hier dabei sein zu können“, erklärte der Schweizer Team-Goalie.