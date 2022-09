Austrias Schmid: „Für das haben wir gekämpft!“

Voll wird es zwar heute am zweiten Spieltag der Conference League nicht sein, ein Hexenkessel inklusive jeder Menge Pyrotechnik ist aber garantiert. „Das Stadion wird brennen“, weiß Schmid. „Es wird sicher das lauteste Auswärtsspiel der Gruppenphase“, ergänzt Sportdirektor Manuel Ortlechner. Die Quali-Partie in der Türkei gegen Fenerbahce war da eine perfekte Einstimmung. Das Abschlusstraining absolvierte die Austria gestern Mittag noch in Wien.