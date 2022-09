So wird Katie Holmes‘ Alltagslook zum Hingucker

In beigen Chino-Hosen und einem blauen Pulli schlenderte Katie Holmes zuletzt durch New York. Ein lässiger und unaufgeregter Alltagslook, den viele so gerne tragen. Doch die Schauspielerin, die seit einigen Monaten mit Bobby Wooten III. glücklich liiert ist, peppte ihren bequemen Look mit einem besonderen Accessoire auf.