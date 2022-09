Notbremse: Kein Skifahren am Dachstein-Gletscher!

Heuer wird es keinen Skibetrieb am Dachstein geben. Gerade im Oktober und November, wenn die tiefer gelegenen Skigebiete noch nicht in Betrieb waren, war bei den dortigen Schleppliften einiges los. „Wir hätten die Stützen fünf Meter tiefer setzen müssen - und keine Garantie gehabt, dass wir sie nächstes Jahr nicht wieder versetzen müssen“, so Bliem.