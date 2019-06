Seit 50 Jahren fährt eine Gondel auf den Dachstein

Das erste Kapitel zur Erfolgsgeschichte Dachstein war damit freilich geschrieben. Was folgte, war eine - für damalige Verhältnisse - technische Meisterleistung. Die Pendelbahn, die ohne Stützen konstruiert wurde, überwindet eine Strecke von 2147 Metern - fast 1000 Höhenmeter sind in Windeseile zu schaffen. Seit der ersten Bergfahrt am 21. Juni 1969 haben fast 9 Millionen Besucher so den östlichsten Gletscher der Alpen erklommen.