Lehrer-Engpass: Situation in Liezen ist angespannt

Lehrermangel? Nein. Lehrerengpass? Ja. So lässt sich die Lage in einigen ländlichen Regionen der Steiermark wohl zusammenfassen. „Der Schulbetrieb kann gewährleistet werden, alle klassenführenden Lehrer sowie Klassenlehrer in den Volksschulen sind besetzt“, meldet die Bildungsdirektion nach einer entscheidenden Sitzung am Dienstag.