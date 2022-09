Es war mal wieder ein historisches Sportwochenende. In Krone oder Kasperl blicken Moderator Martin Grasl und „Krone“-Sportchef Peter Moizi auf die vergangenen Tage zurück. Am Tennishimmel gibt es mit Carlos Alcaraz einen neuen Stern, Bernhard Raimann feiert sein erfolgreiches Debüt in der NFL, Marko Arnautovic trifft in der Serie A aktuell nach Belieben und Max Verstappen lässt sich auch beim Ferrari-Heim-GP in Monza nicht beirren. Kurz gesagt: Es war mal wieder einiges los! Ob es im Tennissport eine langfristige Wachablöse an der Spitze des ATP-Rankings gibt? Und was ist mit Alcaraz? „Ein Typ, der alle Superstars im Körper trägt“, beschreibt Moizi die jüngste Nummer 1 des Männer-Tennissports!