Die Karawanken im Fokus

„Die schwierige Mehrseillängen-Route war von oben in den Koschuta-Fels gebohrt worden; in Erinnerung an meinen Freund Gerhard, der hier vermutlich wegen eines Griffausbruchs in den Tod gestürzt ist“, erinnert sich Bergführer Gerald „Gerry“ Sagmeister, der in Klagenfurt die Alpinschule und das Bergsport-Fachgeschäft „high life“ leitet.