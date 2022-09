Wie die Königin uns verzauberte

Der ehemalige Lungauer Taxifahrer Jakob Gfrerer erhaschte mit seiner Kamera einen ganz besondern Schnappschuss von der Queen und Landeshauptmann Hans Lechner (ÖVP). „Ich war zufällig in Salzburg und dann sind wir Queen schauen gegangen. In der Getreidegasse ist mir das Foto dann geglückt“, erzählt der heute 75-Jährige aus St. Michael. Nachsatz: „Heute würde man wohl nicht mehr so nah an die königliche Familie dran kommen“, vermutet er.