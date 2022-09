Kunstfestival als Ideenchristbaum für die Zukunft

Gute Beispiele für diesen Zugang findet man in der „CyberArts“- und der „STARTS-Prize“-Schau an der JKU. Wo etwa Jung Hsu und Natalia Rivera ihr mit der Goldenen Nica ausgezeichnetes Werk „Bi0film.net“ zeigen: Sie haben den gelben Regenschirm, ein Symbol der Hongkong-Bewegung, zu einer W-Lan-Antenne umfunktioniert, was zum Beispiel Demonstranten ermöglicht, über dieses nomadische Netzwerk sicher zu kommunizieren: „Wir haben uns dabei von Bakterien inspirieren lassen, die auch schnell auf veränderte Gegebenheiten reagieren“, so Jung Hsu. Die Welt ein Stückchen besser macht auch das „Avatar Robot Cafe“, das es auch Beeinträchtigten ermöglicht, als Kellner zu arbeiten, indem sie einen Roboter-Kellner steuern - das kann man gleich an der JKU selbst erleben.