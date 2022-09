Grenzschutz am Brenner erhält eine neue Basis

Polizei und Land ziehen ein

15 Polizisten werden das Gebäude als Basis für die Schleierfahndung und für die Registrierung von Aufgegriffenen nutzen, zudem für grenzüberschreitende polizeiliche Aktionen mit Italien sowie Treffen im Rahmen der Euregio. Zu 90 Prozent wird das Gebäude an der Grenze von der Polizei genutzt, der Rest vom Land. Für den Bau verantwortlich ist die Wohnbaugesellschaft Tigewosi. Chef Franz Mariacher sprach von einem herausfordernden Projekt: „Es galt zu klären, was in Zukunft noch verwendbar ist. Unter anderem mussten die Decken teilweise weg.“