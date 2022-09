PSG-Boss: Barcelona „Katastrophe für den Fußball“

Bei der internationalen Konferenz „Football Talks“ in Lissabon ließ Al-Khelaifi kein gutes Haar am spanischen Topklub - ohne ihn namentlich zu erwähnen, aber es war klar, welcher Verein gemeint war. „Einige Vereine haben Schulden in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. Das ist nicht gesund, es ist eine Katastrophe für den Fußball“, so der PSG-Boss.