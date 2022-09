Bei Wendemanöver von Auto gerammt: Vier Verletzte

Vier Verletzte forderte am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall in Innsbruck: Als ein 22-jähriger Autolenker in der Höttinger Au seinen Wagen wenden wollte, konnte eine nachfolgende Frau (49) nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Sämtliche Pkw-Insassen wurden in die Klinik eingeliefert.