Ceferin geht von WM 2030 in Spanien & Portugal aus

Geht es nach dem UEFA-Präsidenten, findet die Fußball-WM 2030 in Spanien und Portugal statt! „Ich bin sicher, dass die WM 2030 in Spanien und Portugal stattfinden wird“, sagte Aleksander Ceferin am Montag während einer Videokonferenz anlässlich eines Fußball-Kongresses in Lissabon.