„Navy CIS“-Star erlitt schweren Schlaganfall

Genau vor einem Jahr sei sie nur knapp dem Tod entronnen, schrieb Pauley Perrette am Wochenende auf Twitter. „Es ist der 2. September. Vor genau einem Jahr hatte ich einen schweren Schlaganfall. Davor hatte ich so viele geliebte Familienmitglieder und Freunde verloren. Und meinen Vater, und dann meinen Cousin Wayne ...“. Dass sie „immer noch hier“ sei, erfülle sie deshalb auch mit Dankbarkeit und sie sei „voller Glaube“, so die „Navy CIS“-Darstellerin.