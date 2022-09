Tirol: VP-Landeshauptmann ist nicht gottgegeben

Gang in Opposition droht

Doch wenn nun nicht alle an einem Strang ziehen, dann droht der bittere Gang in die Opposition. Macht und Posten sind dann futsch. Und das sicher für lange Zeit! Aber wie hat der renommierte Politikwissenschafter Christian Traweger in der Sonntags-„Krone“ analysiert: „Noch ist nicht aller Tage Abend. Mit einem gut geführten Wahlkampf - mit zielgerichteten Themen ohne Schlammschlachten - ist selbst der Dreier noch für die ÖVP in Reichweite!“