Kühbauer: „Muss nicht wie eine Lady umfliegen!“

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer - via „Sky“): „Es ist schon mein zweites Derby, aber diesmal eine komplett andere Geschichte. Wenn du nach ein paar Minuten die Rote Karte siehst, ist es ein komplett anderes Spiel. Trotzdem haben die Jungs in der 1. Hälfte ein unglaubliches Spiel gemacht und sind verdient in Führung gegangen. Ried hatte einen Mann mehr, aber wir hatten das Gefühl, dass wir ein Mann mehr sind. Mit dem Ausschluss von Ried, haben wir hinten nicht mehr richtig geschlossen und haben dann den Ausgleichstreffer bekommen. Dann war es so: Wer das nächste Tor macht, geht als Sieger vom Platz.“