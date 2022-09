„Falco“ als neue Stütze für blinden Musiker

Auf „Krone“-Bericht folgten Hilfsangebote

Er war auch stets bei Konzerten und in der TV-Show „Supertalent“ dabei. „Mit dem Tod von ,Amadeus’ habe ich erst bemerkt, dass ich mein Leben in dieser absoluten Dunkelheit nicht meistern kann“, gesteht sich Wolfgang Niegelhell ein. Im Musikzimmer hängt ein Foto von „Amadeus“, der in den Armen des blinden Musikers einschlafen durfte. „Zur großen Trauer kam auch ein Riesenschock.“ Die „Steirerkrone“ berichtete über den großen Verlust, der viele Menschen berührte und dem 56-Jährigen auch zum neuen, kuschelweichen Lebensglück verhalf.