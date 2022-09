Hasenhüttl: Kalajdzic? „Eines der größten Talente“

„Notwendiger Schritt“ von Kalajdzic

Von seinem Landsmann Kalajdzic erwartet er nach dessen „fantastischer Zeit in Stuttgart“ einiges. „Er ist eines der größten Offensivtalente unseres Landes. Jetzt hat er den großen Schritt in die beste Liga der Welt gemacht, in ein gutes Team, aber das war für ihn ein absolut notwendiger Schritt“, betonte Hasenhüttl.