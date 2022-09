US Open: Ukrainerin verweigert Azarenka Handschlag

Eine Schläger-Berührung, mehr nicht - ohne den sonst üblichen Handshake hat Marta Kostyuk ihrer Kontrahentin Viktoria Azarenka zu deren 6:2-6:3-Sieg in der 2. Runde der US Open gratuliert. Und wieso? Weil Kostyuk Ukrainerin ist und ihr Heimatland mit jenem der Weißrussin Azarenka derzeit nicht unbedingt gute Beziehungen pflegt - immerhin gilt Weißrussland als Verbündeter von Russland, das ja im Februar eine Invasion in die Ukraine gestartet hatte ...