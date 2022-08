Bologna-Trainer: „Posch? Ich kenne ihn nicht“

Am Donnerstag ist Bologna wieder in der Serie A im Einsatz, hat Salernitana zu Gast - dabei könnte es zum Österreicher-Duell zwischen Bologna-Torjäger Marko Arnautovic und Salernitana-Neuzugang Flavio Daniliuc kommen. Für Stefan Posch kommt das Spiel in jedem Fall noch zu früh - er wird nach Absolvierung der medizinischen Tests im Laufe des Mittwochs von Bologna offiziell als Neuzugang präsentiert, scheint folglich auch nicht im Kader für das Salernitana-Spiel auf. Bolognas Coach ließ in der Pressekonferenz im Zusammenhang mit dem österreichischen Neuzugang aufhorchen: „Posch? Ich kenne ihn nicht“, sagte der 53-Jährige den verdutzten Journalisten.