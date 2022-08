Prämie für Pflegeausbildung bleibt vielen verwehrt

Für die Ausbildung der so dringend benötigten Pflegekräfte von morgen nimmt das Land NÖ - wie berichtet - viel Geld in die Hand. 3,2 Millionen Euro fließen heuer für monatliche Ausbildungsprämien in der Höhe von 200 Euro an Schüler und Studierende, die der Bund auf 600 Euro aufstockt. Nächstes Jahr soll Berufsumsteigern laut Bundesgesetzen beim Arbeitsmarktservice über ein Förderprogramm sogar ein Einkommen von 1400 Euro bezahlt werden.