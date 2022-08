Niederösterreich - ein Land im „Betonrausch“

Keine Probleme mit „Obrigkeit“

Oftmals auch ohne große Bedenken: „Natürlich will man den Projekten in der Ortschaft nicht im Weg stehen, da gilt man doch relativ schnell als Blockierer“, so ein Bürgermeister im Gespräch mit der „Krone“. Anonym, versteht sich, man will ja schließlich keine Probleme mit der „Obrigkeit“ in St. Pölten bekommen. Eine Entwicklung, die Sorgen bereitet.