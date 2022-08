„Habe Sturz des E-Bikers (14) nicht bemerkt“

Oberösterreicherin meldete sich bei Polizei

Ein veröffentlichter Zeugenaufruf führte schließlich dazu, dass sich eine 35-jährige Oberösterreicherin am Samstag bei der Polizei in Bad Aussee meldete. Die Frau aus dem Bezirk Gmunden gab an, auf Urlaub im Ausseerland zu sein. Dabei kam es auf dem Weg zu einem Ferienhaus zu dem Zwischenfall mit dem Radfahrer. Dieser sei, ihren Angaben zu Folge, äußerst rasch und in etwa mittig der Fahrbahn talwärts gefahren. Auch die 35-Jährige selbst habe sich erschrocken. Nachdem es jedoch zu keiner Berührung mit dem Radfahrer gekommen sei und sie auch von einem Sturz nichts mitbekam, setzte sie ihre Fahrt fort.