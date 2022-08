Gerhard Berger: Salzburg „immer ein Thema“

Gerhard Berger im TV-Interview! Der Big Boss der DTM spricht am Nürburgring mit Michael Fally über das Wetter in der Eifel, die Österreicher in der DTM, ein extrem spannendes Freitagstraining, natürlich das Heimrennen in Spielberg von 23. bis 25. September („Da wird die Post abgehen“) und ein mögliches DTM-Rennen in Salzburg: „Salzburg war in den letzten Jahren immer ein Thema. Ich kann‘s aktuell aber nicht sagen, wir müssen einmal abwarten.“