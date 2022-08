Nach Schlägerei: Täter jetzt auf Anklagebank

Es war bereits gegen fünf Uhr Früh, als sich die Gäste einer Veranstaltung im Oberwarter OHO auf den Heimweg machten. Plötzlich jedoch flogen vor dem beliebten Festort die Fäuste. „Schlägerei, Schlägerei, alle raus“, funkte der Security am Eingang seine Kollegen an. Nur Sekunden später waren etliche Sicherheitsleute am Ort des Geschehens, während mehrere Gäste in alle Richtungen liefen. Einen der Flüchtenden holten die Ordner ein und führten ihn - ohne dass er Widerstand leistete - zurück. Gegen diesen Mann wurde nun Anklage erhoben. Doch sowohl bei seiner Einvernahme als auch beim Prozess vor dem Landesgericht Eisenstadt beharrte der junge Burgenländer darauf, dass er niemanden geschlagen habe: „Man hat selbst auch auf mich eingeprügelt, deshalb bin ich Richtung Polizei gelaufen, um mich in Sicherheit zu bringen.“