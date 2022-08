Vergewaltigung in Bad Erlach: Verdächtiger gefasst

Der Beschuldigte, ein Asylwerber, steht im Verdacht, am Donnerstag in Lanzenkirchen eine Frau umgestoßen zu haben, um sie zu berauben. Er wurde allerdings gestört und ergriff die Flucht, er konnte in der Folge festgenommen werden. Der Verdächtige sei in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden, sagte Erich Habitzl, Sprecher der Anklagebehörde, auf Anfrage. Antrag auf U-Haft sei gestellt worden.