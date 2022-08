„Beverly Hills, 90210“-Star Joe E. Tata gestorben

„Wird immer in meinem Herz bleiben“

Das legendäre „Peach Pit“-Diner habe sich „oft wie die Kulisse für die Joe-E.-Tata-Show angefühlt“, schwelgte der 58-Jährige weiter in Erinnerungen. Geschichten aus vergangenen Tagen und „seine unglaublichen Erfahrungen in der Unterhaltungsindustrie“ hätten sie alle gefesselt, so Ziering. Tata sei einfach ein Original gewesen.