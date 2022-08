Einmal um die halbe Welt mit Anna, Moses und Olaf

„Wir haben so viele inspirierende Menschen kennen gelernt und sind auch draufgekommen, dass man sich eigentlich immer nur selbst Grenzen setzt.“ Vor allem in Europa hetze man von A nach B und ist immer im Stress. Zehn Monate haben Anna und Moses kompakt in ihrem Bus „Olaf“ gelebt. Sie hatten auf kleinstem Raum alles mit, konnten in den Ländern, in denen sie unterwegs waren, das kaufen, was sie brauchten. „Uns ist nichts abgegangen. Wir waren zufrieden“, sind sie sich einig.