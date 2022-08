Wolfsberger AC gegen Molde FK ab 19 Uhr LIVE

Die große Erwartungshaltung im Lavanttal sieht Dutt nicht als Hypothek an. „Das haben wir uns ja im mehrfachen Sinne erarbeitet - erst einmal durch die Tabellenplatzierung letztes Jahr, dann durch das Weiterkommen gegen Gzira United und danach durch den Sieg in Molde. Da sind wir ja vom Kopf her eher in einer positiven Situation“, so der 57-jährige Coach, der den 1:0-Polster aus dem Hinspiel aber nicht überbewerten wollte. „Das hat mehr Halbzeitcharakter.“